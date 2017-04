'Thor: Ragnarok' ganha seu primeiro cartaz e trailer; veja e assista agora

Um dos filmes mais aguardados do ano ganhou de uma só vez trailer e cartaz oficial. 'Thor: Ragnarok' mostra como Thor Odinson vai parar na arena de gladiadores em Skaar. Outra novidade é o novo traje do herói, bem como o elmo com asas, remanescente dos quadrinhos.

No teaser, ao som de Immigrant Song, do Led Zeppelin, são revelados os motivos pelos quais Thor não tem mais seu lendário Mjolnir, como ele acaba perdendo os cabelos e o aguardado encontro de Thor com Hulk no filme.

Já no novo pôster temos Thor Odinson com seu novo traje e o seu belo e clássico elmo com asas. Além disso, a imagem de divulgação é bem colorido e diferente do usado pelo Universo Marvel.

Segundo a sinopse do filme, Thor está aprisionado do outro lado do universo, sem seu martelo, e se vê em uma corrida para voltar até Asgard e impedir o Ragnarok – a destruição de seu lar e o fim da civilização asgardiana – que está nas mãos de uma nova e poderosa ameaça, a terrível Hela. Mas primeiro ele precisa sobreviver a uma batalha de gladiadores que o coloca contra seu ex-aliado e vingador – o Incrível Hulk.

Além de Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e Mark Ruffalo, Thor - Ragnarok terá Idris Elba novamente como Heimdall e Anthony Hopkins aparecerá como Odin. A vilão Hela é vivida por Cate Blanchett e Tessa Thompson é uma das novidades no elenco como Valquíria, enquanto Jeff Goldblum vive o Grão-Mestre.

A produção dirigida por Taika Waititi chega aos cinemas em 2 de novembro.

Confira o pôster: