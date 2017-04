Thomas Machado vence The Voice Kids com 52,48% dos votos

O gaúcho Thomas Machado, 9 anos, do time de Ivete Sangalo, é o campeão da segunda temporada do programa 'The Voice kids', da Rede Globo. Neste domingo (2), ele disputou a final do reality com Juan Carlos e Valentina Francisco e venceu a disputa com 52,48% dos votos.

Ao ser confirmada a vitória, Ivete foi até o palco e abraçou e beijou muito seu pupilo: "Que bom, que bom!", disse a baiana. Emocionado, o menino agradeceu o apoio recebido durante a competição. "Quero agradecer a todos e a todas que me apoiaram. E não parem de me apoiar. Vai ser lindo e a gente vai se encontrar".

Thomas começou o programa de hoje cantando o clássico "Asa Branca" e depois cantou com Ivete a música "Completo". Mais tarde ele voltou ao palco com a sua versão de "Planeta Água". Thomas ainda cantou com Flávia Scanuffo a canção "Esperando na Janela". Por fim, os finalistas se juntaram e cantaram "Lindo Balão Azul".

Como prêmio, o gaúcho leva para casa R$ 250 mil e o agenciamento de sua carreira.