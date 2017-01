Thiago Martins apresenta o show Balanço do TG em Goiânia

O ator e cantor Thiago Martins promete agitar este sábado (4), com seu show 'Balanço do TG', na festa Carpe Diem, que acontece a partir das 15h no espaço Deu Praia, no Setor Marista, em Goiânia.

Em um show versátil, a apresentação evidencia todo o seu suingue em faixas com sonoridades únicas, exalta a brasilidade, sem perder a linha o romantismo do artista.

A música, desde os tempos de criança, se fez presente na história de Thiago, que já fez parte do coral da igreja e do efervescente liquidificador musical que é o Vidigal (RJ), onde ele cresceu e começou a ter as primeiras e mais expressivas nuances artísticas. Ouvindo, de Roberto Carlos a Leonardo – que fora a grande paixão musical de sua mãe – o cantor cresceu transitando pelo samba, rock, pop e, claro, balanço.

As três canções do EP, são autorais e assinadas em parceria com Wilson Prateado, um dos expoentes da música popular brasileira, que além de imprimir seu DNA nas composições de `Nossa História’, ‘Embalos’ e “Nossa Direção”, também assina a produção musical.

Serviço

Local: Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope)

Informações: (62) 98117-0590

Vendas: Clube Crossfight Marista (Rua 1145, St. Marista) e Tribo do Açaí