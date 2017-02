Thiago Martins anima bloquinho de Carnaval no Setor Marista

O ator e cantor Thiago Martins se apresenta neste sábado (18), na concentração do "Bloquinho Meu Pai Te Ama", no antigo restaurante Troia, no Setor Marista, em Goiânia.

Junto com ele, estará a banda Sambaboom e Djs, que farão do pré-carnaval goiano a partir das 13h, com open bar de feijoada e bebidas. Já o circuito, começa às 19h e vai até o Parque Vaca Brava, no Setor Bueno.

Thiago traz para a festa o projeto Balanço do TG com um show versátil em que ele canta samba, sertanejo, axé e rock. Uma mistura característica do cantor, que animará o público e promete abalar as estruturas do pré-carnaval de Goiânia.

Serviço

Local: Troia (Rua 147, nº 42, Setor Marista)

Vendas: Empório Saccaria e Tribo do Açaí

Online: Meu Bilhete