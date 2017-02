The Walking Dead volta com promessa de reação dos protagonistas contra investidas do vilão Negan

Após um início difícil e pesado, sem dúvida o mais perverso de todos até agora, a sétima temporada de The Walking Dead está de volta hoje. Nos últimos episódios, a série entrou em compasso de espera de acabar com os nervos até do mais resistente fã: acuados, os heróis mal esboçaram reação aos desmandos no novo vilão, Negan. A depender do que adiantam os produtores, porém, é chegada a hora da virada.

A promessa é tirar da letargia o personagem mais afetado pelos fatídicos acontecimentos do início da temporada, Rick Grimes. Apático, abatido, com a moral no pé, o ex-policial finalmente parece disposto a combater a dominação de Negan e seus Salvadores. O final da midseason, há dois meses, encheu de esperança quem torce pela turma de Alexandria (se você não está atualizado e não gosta de spoilers, deve parar a leitura aqui).

Reunidos novamente na comunidade, Rick, Daryl, Michonne, Sasha, Rosita e Maggie estão determinados a recuperar a dignidade. A cena final do oitavo episódio dá o tom do que virá agora no nono, batizado de Rock in the Road. Juntos eles partem para Hilltop, a comunidade liderada pelo vacilante Gregory, para angariar os primeiros reforços para a guerra contra os Salvadores, por enquanto visivelmente desigual.

O passo será seguir até o Reino, governado por Ezekiel, na busca de apoio contra Negan e companhia. “Ezekiel é alguém que vai dispensar tempo e esforço considerando o que Rick fala. Gregory, por outro lado, é um covarde. Só o que ele quer é defender sua posição”, afirma a produtora-executiva da série, Gale Anne Hurd.

Em entrevista na semana passada ao site da AMC, canal que produz a série, Gale adiantou informações valiosas, mesmo sem entregar o ouro. É certo que a metade final da temporada será marcada pelo confronto com Negan – o que não quer dizer que necessariamente a grande vitória virá logo. Nos bastidores, sabe-se que o contrato do ator Jeffrey Dean Morgan, que dá vida a Negan, já está estendido para a já confirmada oitava temporada.

Consequências

A permanência do perverso personagem, no entanto, não quer dizer que ele, ao menos, deixará de sentir ainda nesta temporada que a seu sádico império não passará incólume. “Acho que todos estamos animados. Todos no set e todos que assistem em casa não poderiam estar mais empolgados com o grupo reunido e decidido a não aguentar mais o Negan”, diz a produtora Gale.

Ainda segundo ela, os protagonistas Rick e Daryl não vão decepcionar. Os roteiros dos próximos episódios reservam momentos especiais aos dois. “Rick foi que sofreu a maior mudança por causa de Negan. Conseguimos vê-lo novamente para baixo – ainda mais baixo do que quando decidiu se tornar fazendeiro”, diz. Ela afirma que agora que o herói baixou a crista, percebe que sua jogada contra Negan foi mal planejada.

Já Daryl, que se sente responsável pela morte de Glenn, não cederá a Negan. “Ele não vai dizer: ‘Sou Negan’. Em última análise, ele e Rick estão reunidos, o que é muito bom. Bom para o seu futuro e não tão bom para os Salvadores”, pontua.

O nono episódio vai ao ar no Brasil no início da madrugada de hoje para amanhã, às 0h30. A notícia chata para assinantes Sky é que a Fox, em decorrência da não renovação do contrato, já não está mais no ar, deixando fãs da série não mão.