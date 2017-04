The Voice Kids, reality musical infantil da Rede Globo, define hoje a voz mais afinada

Em sua segunda temporada, o The Voice Kids (Globo) levou ainda mais talentos e histórias tocantes à TV. Com a média de audiência nacional até agora maior do que a da edição passada – 23 pontos, um ponto a mais do que em 2016 –, o reality infantil encerra a sua temporada hoje, às 13 horas, com emoção garantida. Quanto mais as crianças melhoram na cantoria, mais os adultos choram.

“No início, nas apresentações às cegas, eu estava tranquilo. Mas, quando chegaram as batalhas, o coração apertou. Aí não teve jeito, chorei”, conta o apresentador André Marques, que substituiu Tiago Liefert como apresentador. Marques acredita que as crianças encarem a situação com muito mais maturidade do que os adultos.

Os kids

A competidora Valentina, 12 anos, comprova: “Eu fico um pouco nervosa antes de cantar, mas quando a música começa, esqueço tudo. Para os técnicos, deve ser muito difícil. Eles precisam escolher uma voz entre tantos cantores incríveis. Eu não queria estar no lugar deles, deve ser um nervosismo enorme! O público também deve ficar nervoso, porque o anúncio dos classificados tem muito suspense. Meu pai fala que quase morre do coração!”, revela a cantora mirim.

Para o especialista Claudino Mayer, doutor em ciência da comunicação pela USP, quando se lida com jovens artistas, o julgamento não está em primeiro plano. “O programa é feito para entreter e passa às crianças a ideia de que estar lá já é um prêmio. Os técnicos – a Ivete, o Leo e o Carlinhos – agem mais como interlocutores de quem está em casa, dizendo o que sentiram ao ver aquela apresentação”, opina.

Ter uma boa produção, com músicos competentes e repertório escolhido com cuidado, faz com que o reality agrade ao telespectador. “Há o cuidado de contar a história daquela criança antes de sua apresentação musical para que o público se envolva naquele sonho. Enquanto ela canta, aparecem os pais torcendo. Tudo isso aumenta a carga sentimental, sem ser sensacionalista, mas provocando emoção”, conclui Julio Cesar Fernandes, professor da Faculdade Cásper Líbero e pesquisador de televisão.