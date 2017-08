Thayná Janaina lança álbum “Raízes de Uma Negra”

A cantora e compositora Thayná Janaina (foto) lança nesta quinta-feira, às 20h30, seu primeiro álbum, Raízes de Uma Negra, no Centro de Cultura Goiânia Ouro. O CD traz composições autorais com características fortes do samba raiz. Além da participação especial do cantor Paduá, Thayná será acompanhada pela banda composta por Luiz Chaffin, Jader Steter, Diego Amaral e Marcelo Maia. Entre seus 12 e 18 anos, a artista se dedicou aos estudos na Escola de Artes Veiga Vale, onde teve a oportunidade de trabalhar com nomes como Sabah Moraes, Katya Teixeira e Zé do Choro.

Entrada franca. Rua 3, esquina com a Rua 9, nº 1016, Centro. Informações: 3524-2541.