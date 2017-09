Salma Saddi, superintendente do Iphan em Goiás

O patrimônio cultural se constrói a partir dos valores que conferimos a ele, incluindo os valores estéticos, históricos, científicos, sociais, religiosos, afetivos e tantos outros. A participação popular é fundamental nesse processo, pois torna sustentável o reconhecimento e a preservação dos bens. Sem uma apropriação devida a esses espaços e bens culturais, sem uso e sem cuidado, o patrimônio se distancia das pessoas, fazendo com que esses valores se percam.

Os espaços e práticas sociais são detentores de memórias, contribuem na construção de nossas identidades e nos fazem compreender a nossa história, nos dando uma relação de pertencimento. Por isso, os movimentos que caminham com ações de apropriação do que pode ser o patrimônio cultural de uma cidade, como é o caso dos jovens que a cada dia mais vêm se reencontrando com o Centro de Goiânia, são importantes parceiros na preservação. Eles são essenciais para a dinâmica da cidade, pois não só reconhecem, como ressignificam os bens culturais.

O Centro de Goiânia é um verdadeiro tesouro da cidade. Foi a partir dali que Goiânia nasceu e se desenvolveu. É ali que residem as histórias de nossos pais e avós e de tantos outros que para cá vieram e transformaram essa cidade em um verdadeiro lar. Mas é também ali o espaço de construção das nossas próprias memórias e das histórias de nossos filhos e netos.