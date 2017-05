Terror no necrotério: cadáver assombrado com força do mal dá o tom do longa-metragem A Autópsia

Coadjuvante em alguns filmes e aterrorizante em outros, o necrotério ganha agora um lugar de destaque no filme A Autópsia que estreia nesta quinta-feira nas salas de cinema da capital. Tudo começa, é claro, com a morte de uma bela jovem não identificada, chamada de Jane Doe, uma espécie de apelido usado nos Estados Unidos similar a “Zé Ninguém”. A chegada do...