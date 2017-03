Terra e artes plásticas

As tintas não são a única paixão da artista plástica Fabíola Morais. Na sua chácara, em Cristianópolis, a 90 km da capital, ela planta e colhe abóbora, manga, pimentão vermelho e maracujá e produz geleias ao lado da sua mãe Miriam e da companheira Renata Coelho. No sítio foi implantado um sistema agroflorestal sem utilizar veneno ou adubo químico no manuseio do solo. “...