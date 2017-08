Terra do golfe: clima tropical e campos de primeiro nível favorecem o esporte

O clima tropical ideal da República Dominicana favorece o jogador de golfe durante todo o ano. Mas não se engane. As brisas tropicais têm uma maneira de afetar muitos campos de golfe de frente para a costa, afetando ou quebrando o jogo de qualquer jogador. Rounds de golfe são jogados nos arredores cenográficos de Punta Cana, Puerto Plata, Playa Grande, La Romana, Juan Dolio, Jarabacoa, Santiago, Bonao e Santo Domingo.

Ali, os jogadores desfrutam de campos bem cuidados e podem relaxar em um carrinho de golfe, ouvindo conselhos de especialista dos caddies sobre como jogar cada buraco enquanto se movem para o próximo. Há seis campos no litoral e 20 no interior em operação, incluindo um campo em um penhasco de rio e outro nas montanhas. Todos emoldurados em paisagens espetaculares e que atraem jogadores experientes e amadores de todo o mundo. Além disso, a realização de torneios importantes em diferentes categorias tornou o país um destino de referência mundial para a combinação perfeita de turismo e golfe.

“Os designs de alto nível de nossos campos de golfe e as distâncias convenientes em várias cidades em todo o país, que priorizam o fácil acesso de nossos oito aeroportos, além de vistas exclusivas de 86 buracos em frente ou à beira-mar com uma essência desafiadora em sua estrutura para os amadores e para os profissionais, nos deram o aval para nos tornarmos a Capital do Golfe no Caribe”, afirma René Contreras, Diretor do escritório de promoções turísticas do Ministério do Turismo da República Dominicana no Brasil. “Cada vez mais, jogadores e associações de todo o mundo escolhem a República Dominicana como sede para a participação e celebração de vários torneios nacionais e internacionais, evidenciando uma crescente confiança na nossa oferta para a prática e desfrute do esporte”, acrescenta.

Alguns dos torneios mais importantes são Pro-Am, DR Open Golf, e DR Open Amateur, além do torneio The Lakes, Puerto Plata DR Open, Caribbean Classic e campeonatos de golfe amadores do Caribe. Além disso, em março do próximo ano o país será pela primeira vez a sede do PGA Tour, o principal circuito norteamericano de golfe profissional masculino. O campeonato vai acontecer no famoso campo de golfe Corales del Puntacana Resort & Club, projetado por Tom Fazio, que também é sede do torneio Web.com o classificatório para o PGA Tour.

Mostrar ao mundo as atrações da República Dominicana como destino de golfe tem sido essencial para consolidar a liderança do país nesse segmento e para a realização de grandes competições internacionais. Nesse sentido, a contribuição da DR Golf Travel Exchange, a única plataforma de comercialização do país como destino de golfe, tem sido fundamental, pois reúne em um único evento jornalistas e operadores de turismo internacionais especializados, diretores de campos de golfe, hoteleiros e operadores locais. A cada ano, a convocação é maior, e com um aumento de 20% na participação total de países e delegações internacionais em 2016 em relação à edição de 2015.

Este ano, o evento acontecerá de 10 a 14 de setembro no Secrets Cap Cana Resort & Spa. Os integrantes poderão participar de um seminário sobre o impacto do golfe na economia e conhecer os detalhes da PGA Tour prevista para março de 2018. Além disso, eles vão apreciar os clássicos “golf days”, desta vez no campo Theeth of the Dog, projetado por Pete Dye na Casa de Campo (La Romana) e em Punta Espada, em Cap Cana, projetado por Jack Nicklaus.