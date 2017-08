Termina relacionamento entre Viviane Araújo e o jogador Radamés

Depois de 10 anos juntos, Viviane Araújo e o jogador de futebol Radamés Martins se separaram. A atriz postou uma foto nas redes sociais escrito 'The End' (Fim, em inglês) e escreveu na legenda "Foi bom enquanto durou!".



O pedido de casamento foi feito em dezembro de 2015 durante o programa Domingão do Faustão.



Eles estavam planejando subir ao altar ainda neste ano. O jogador já tinha declarado, em entrevista ao programa Gugu, que os dois pensavam em ter filhos.



Viviane Araújo também manteve um relacionamento com o cantor Belo por cerca de 10 anos.

Pros meus fãs q sempre torceram por mim e pela minha felicidade! Chega ao fim mais um ciclo em minha vida! Foi bom enquanto durou! Vida q segue!