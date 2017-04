Terezópolis realiza seu primeiro festival gastronômico nordestino

Entre os dias 28 e 30 de abril, o Nordeste será em Terezópolis, a 30 quilômetros de Goiânia. Isso porque a cidade realiza seu '1º Festival Gastronômico, Terê, Oxente!', com o objetivo de resgatar a cultura e tradições nordestinas e fomentar o turismo e a economia de Terezópolis. Atualmente são cerca de oito mil habitantes na cidade e grande parte tem origem nordestina.

O evento. que também faz parte das comemorações dos 25 anos de emancipação política do município, conta com uma programação recheada de atrações na praça da Igreja Matriz, que vai animar as noites de festa. O destaque fica por conta do arretado cardápio com deliciosos pratos da típica culinária nordestina. Haverá ainda apresentações de dança de grupos folclóricos, literatura de cordel e, claro, muita música, nos ritmos do xaxado, baião, maracatu e forró.

Uma série de oficinas de preparação para o festival estão acontecendo. Os artesãos estão recebendo orientações na criação de produtos iconográficos para exposição e comercialização em estante exclusivo. Um deles é o chapéu de lampião, o rei do cangaço, que será explorado no figurino das equipes de trabalho do festival. O adereço também estará disponibilizado à venda, para o público entrar no clima da festa.

Os restaurantes da cidade com adesão ao evento vão participar no dia 10 de abril, durante todo o dia, de uma oficina de boas práticas na manipulação de alimentos e da elaboração do cardápio que será ofertado no festival. A oficina será coordenada pelo chef de cozinha cearense Marco Tulio Abras, em parceria com chefs do Senac-GO.

As escolas das redes municipal e estadual estão envolvidas no trabalho para a produção do cordel, um tipo de poema popular impresso em folhetos e pendurado em varal. O material produzido pelos alunos estará em exposição no estande destinado a exibição da arte, uma das mais expressivas manifestações da cultura tradicional do Nordeste do país.

Serviço:

Dias e horários: 28,29 e 30 de abril (Sexta, Sábado e Domingo) das 19h às 0h.

Local: Praça da Matriz-Terezópolis