Temas da mostra

A loucura dos manicômios

Longas como Nise - O Coração da Loucura (2015), protagonizado por Glória Pires e dirigido por Roberto Berliner, A Loucura Entre Nós (2016), de Fernanda Vareille, ou ainda a série PSI, roteirizada por Contardo Calligaris, estão na mostra e falam sobre a loucura dos manicômios. Na cinebiografia da doutora Nise da Silveira, por exemplo, a dor e sofrimento dos pacientes que sofrem de esquizofrenia são revistos durante o filme. Enquanto a médica propõe uma nova forma de tratamento os pacientes, eliminando o eletrochoque e a lobotomia, os colegas do hospital discordam de seus métodos.

Novas identidades sexuais e de gênero

O cotidiano de Marina, uma garçonete transexual que sonha em ser uma cantora de sucesso. As aventuras e desventuras de um grupo que testemunhou o auge de uma Cinelândia repleta de cinemas e teatros. Os filmes Uma Mulher Fantástica, de Sebastián Lelio, e Divinas Divas, da atriz e agora diretora Leandra Leal, integram a programação da mostra e falam sobre as novas identidades sexuais e de gênero. Temas como transexualidade, preconceito e militância são postos na tela.

Discursos de intolerância e violência

Abuso e violência em Una, do diretor Benedict Andrews. A infelicidade e intolerância em Um Instante de Amor, do cineasta francês Nicole Garcia. A ferocidade virtual de uma das empresas mais poderosas do planeta em O Círculo, de James Ponsoldt. Os discursos de intolerância e ódio propagados todos os dias na internet, nas ruas e nos espaços fechados também são temáticas da mostra. “Por que nos tornamos tão violentos? Essa é a pergunta que queremos fazer”, explica o curador Lisandro Nogueira.

A mulher contemporânea

Os anseios, medos e preconceitos vividos pelas mulheres contemporâneas são revistos em filmes como A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha, Frantz, do francês François Ozon, e Como Nossos Pais, de Laís Bodanzky. Com filmes protagonizados por mulheres fortes e que vão aos embates e diretrizes do século 21, os longas-metragens falam sobre os desafios de se reafirmarem enquanto profissionais, amantes, mães, filhas ou esposas.