Tem DJ no sertanejo em Caldas Novas

Evento já tradicional no calendário de eventos de quem é fã da música sertaneja, o Verão Sertanejo este ano tem um DJ como um de suas maiores atrações. Ao lado de nomes como Maiara & Maraisa, Bruno & Marrone e Marília Mendonça, o DJ e produtor francês Bob Sinclar é destaque no festival, realizado hoje e amanhã, que há sete anos ocupa o Lagoa Termas Parque, em Caldas Novas. Canções famosas como Summer Moonlight, Love Generation, que foi tema de abertura do programa Caldeirão do Huck, e Sound Of Freedom devem fazer parte do set do DJ, um dos mais celebrados das pistas de todo mundo e presença constante no Brasil. Bob Sinclar já chegou a tocar em cima de um trio elétrico no carnaval de Salvador.

Ao todo o Verão Sertanejo 2017 terá 13 atrações com nomes como Fernando & Sorocaba, Kleo Dibah & Rafael, Pedro Paulo & Alex, Euphoria e DJ Gustavo Carvalho. Os ingressos estão à venda nas casas lotéricas, pelo site www.meubilhete.com e na Tribo Restaurante. Os valores de primeiro lote são de R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia); R$240 (passaporte para os dois dias masculino extra vip) e R$ 200 (feminino); e R$ 600 (passaporte premium masculino) e R$ 550 (feminino). A mesa com seis cadeiras sai a R$ 2,8 mil. Os portões serão abertos às 20 horas. Informações: (64) 3453-1140 e no site veraosertanejo.com.br.

Programação

Hoje (13/01)

Zé Neto & Cristiano

Maiara & Maraisa

Bruno & Marrone

Pedro Paulo & Alex

Amanhã (14/01)

Henrique & Juliano

Marília Mendonça

Fernando & Sorocaba

Kleo Dibah & Rafael

DJ Bob Sinclar