Teatro Sesi recebe Musical Dzi Croquettes em Bandália

Com elenco formado por Ciro Barcelos, Bruno Gissoni, Filipe Ribeiro e muitos outros, o musical Dzi Croquetes em Bandália estará em cartaz no Teatro SESI, dias 25 e 26 de março. Inspirado no documentário homônimo, jovens atores se reúnem decididos a viver uma experiência teatral baseada na filosofia do grupo que revolucionou o teatro brasileiro na década de 1970 .

Apesar de manter sua forma original, o musical traz algumas canções contemporâneas, de bandas como Ira!, Titãs e Mamonas Assassinas, além de estilos como o rap e o eletrônico.

O elenco vai vivenciar interpretações “masculinas femininas”, números musicais e coreográficos, tendo como ingrediente principal a paródia, cheio de humor, satirizando a realidade.

Com autoria, coreografia e direção geral de Ciro Barcelos, a nova versão do espetáculo musical Dzi Croquettes fez temporada de muito sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo e já esteve em turnê por várias cidades.

História

Exilados do País, em meados de 1970, pela ditadura militar, os Dzi Croquettes se consagraram internacionalmente. Tomaram Paris, onde foram amadrinhados por Liza Minelli, transformando-se num grande sucesso na capital francesa. Com 45 anos de história, o grupo, hoje "cult" coreografado e dirigido por Ciro Barcelos (integrante da formação original), preserva as características do Teatro Musical Brasileiro.

O espetáculo musical Dzi Croquettes em Bandália traz de volta toda a irreverência e o escracho, numa apresentação que preserva a essência do grupo sem cair na vala comum da nostalgia. O fio condutor é justamente o documentário realizado em 2009, dos diretores Tatiana Issa e Raphael Alvarez. No espetáculo, após assistir ao filme, um grupo de atores resolve invadir uma garagem abandonada, e transforma o local em palco para as experimentações cênicas.

Serviço

Espetáculo: Musical: Dzi Croquettes

Dias: 25 e 26 de março (sábado e domingo)

Horário: 21 horas (sábado) e 20 horas (domingo)

Local: Teatro SESI (Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Telefone: 3269-0800)

Ingressos: Plateia inferior R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia); Plateia superior R$ 110 (inteira) e R$ 50 (meia). Vendas no Curta Mais - Shopping Bougainville

Classificação: 14 anos