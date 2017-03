Teatro Sesc recebe espetáculo paulista "O Não Lugar de Ágada Tchainik"

A companhia Lume Teatro (SP) faz dupla apresentação no Teatro Sesc Centro hoje e amanhã às 20 horas. Hoje o público vai conferir no palco o espetáculo O Não Lugar de Ágada Tchainik (foto) que mostra a personagem-título da peça presa entre desastres e a sobrevivência é sempre um passo importante a ser tomado. Com sua fala errante, Ágada torna o público seu grande p...