'Te achei bem gato', diz atriz para convidado durante programa Encontro

O programa Encontro desta segunda-feira (6) marcou o retorno da apresentadora Fatima Bernardes a atração. Durante sua exibição, uma cena chamou a atenção do público: a atriz Maria Ribeiro flertou com outro convidado do programa, portador do vírus do HIV.



Geovanni que é homossexual assumido foi ao programa para contar suas experiências como soro positivo, ele relatou que seu parceiro lhe abandonou quando soube da doença. “Ele me mandou uma mensagem e disse que era pra apagar as nossas fotos, acabar a amizade, deixar de seguir nas redes sociais. Ele estava com medo da historia chegar no trabalho dele e isso poder afeta-lo.”



Durante sua participação, Maria demonstrou ter senso de humor, enquanto se solidarizava com o jovem, oferecendo seu número de telefone. “Te achei bem gato. Depois te passo meu telefone, se você quiser me conhecer melhor.”



O ator Lúcio Mauro Filho, que também era convidado, entrou na brincadeira com companheira de emissora. “Até porque o programa se chama ‘Encontro’”, que foi completado por Maria. “É tipo namoro na TV”, uma alusão aos programas antigos onde as pessoas iam para a TV em busca de um parceiro.



Maria Ribeiro é mãe de Bento, fruto de seu casamento de 8 anos com o também ator Caio Blat.