Tchau sofrência? Marília Mendonça anuncia noivado pela rede social

A cantora Marília Mendonça, de 21 anos, anunciou na madrugada deste domingo (25) que ficou noiva do empresário Yugnir Ângelo. Um dos expoentes do sertanejo feito por mulheres e que levou o olhar feminino sobre os relacionamentos para o centro das composições, a jovem usou sua conta no Instagram para informar aos fãs sobre o novo capítulo de sua vida.

"Ufa, quanta emoção nesse Natal, quanta surpresa, quanta gratidão, mas a maior de todas foi essa!!!!!! Eu estou sem palavras até agora, e só sei dizer SIMMMMMM, SIMMMMMM MEU NOIVO! Eu te amo! Obrigada pela surpresa, não de hoje, mas pela surpresa de ter aparecido na minha vida!", escreveu Marília. A legenda acompanha uma foto das alianças e um bolo branco com as iniciais dos noivos.

Muitos fãs comemoraram o acontecimento e parabenizaram a jovem intérprete de sucessos como "Infiel", "Alô porteiro" e "Eu sei de cor". Houve, porém, quem se preocupasse com a mudança da principal tônica das músicas da cantora: a sofrência.

Marilia mendonça noiva, que isso nao afete na composiçao das sofrencias, amém! — . (@luanbagual) 25 de dezembro de 2016