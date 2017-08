Taylor Swift quebra recorde de Adele com clipe de 'Look What You Made Me Do'

A cantora americana Taylor Swift bateu nesta segunda-feira (28), um recorde mantido por Adele desde o lançamento de Hello, em outubro de 2015. Seu novo clipe, "Look What You Made Me Do", teve 34 milhões de visualizações nas suas primeiras 24 horas na plataforma Vevo, no YouTube, superando o número da britânica, que havia sido de 27 milhões.

Com isso, o novo clipe de Taylor se tornou o segundo mais visto de todos os tempos nas primeiras 24 horas de lançamento, perdendo apenas para "Gentlemen", do sul-coreano Psy, que teve 38 milhões no lançamento, em 2013.

"Look What You Made Me Do" também superou o recém-lançado clipe do Major Lazer com as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, "Sua Cara", que havia se tornado a melhor estreia do ano para um videoclipe no YouTube em 2017, com 20 milhões de acessos nas primeiras 24 horas de lançamento, no começo de agosto.

Antes do videoclipe oficial estrear no YouTube, no último domingo, 27, porém, a música já havia conquistado um recorde na plataforma de vídeos. Na madrugada de sexta-feira, 25, um lyric-video, apresentando a letra da música, bateu o recorde e se tornou o mais visto da categoria de todos os tempos, nas primeiras 24 horas, com 19 milhões de acessos.

Os recordes de Taylor Swift com a nova música, porém, não se restringem ao YouTube. Na plataforma de streaming Spotify, "Look What You Made Me Do" foi ouvida mais de 8 milhões de vezes na sua estreia - um recorde global para o primeiro dia de uma música na plataforma, de acordo com a Associated Press.

O novo single de Taylor Swift é o primeiro do seu vindouro sexto álbum de estúdio, "Reputation", que deve chegar às lojas em novembro próximo.