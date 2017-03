Taylor Swift pretende lançar plataforma de música online

A cantora pop Taylor Swift quer lançar uma plataforma online que ofereça download e conteúdo de músicas, segundo o site americano "TMZ".

Em 2014, a cantora teve problemas com o serviço do Spotify com o seu álbum "1989", quando decidiu não oferece-lo e depois retirou todo o seu catálogo de músicas da plataforma.

Além do Spotify, a cantora também teve problema com a Apple Music quando, em junho de 2015, escreveu uma acusação contra o serviço de streaming intitulado

"Dear Apple, Love Taylor". Após a divulgação, a empresa modificou seu modelo de receita de artistas e adicionou as canções de Swift à sua biblioteca.

O site afirma que teve acesso a documentos que afirmam que a cantora pop espera lançar a plataforma "com conteúdos multimídia intransferíveis na forma de gravações de áudio".