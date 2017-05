Tatuagem: Corpo literário no República Estúdio

Cerca de 40 das ilustrações e textos do livro Faz rs, feitos respectivamente por Sophia Pinheiro e Larissa Mundim, serão tatuadas no Flash Day Tattoo, que acontece neste sábado a partir das 10 horas no República Estúdio. As sessões serão feitas por ordem de chegada e cada desenho será feito uma única vez e em seu tamanho original, para garantir a exclusividade de q...