Tarde de “Menino Maluquinho”

A Cia. de Teatro Carlos Moreira apresenta neste domingo, às 16 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido o espetáculo infantil As Aventuras do Menino Maluquinho: No Mundo Da Leitura. A peça foca no personagem criado pelo cartunista e escritor Ziraldo, que precisa conseguir a atenção dos amigos, sempre fixados em seus celulares e tablets. Um dia, no recreio, ele vê um coelho e começa a segui-lo, se deparando com um enorme livro. Ao abri-lo chega ao País das Maravilhas, onde os personagens estão doentes. O ingresso custa R$ 50, a inteira. Av. Contorno, Centro, nº 241, Centro. Informações: 3249-0435.