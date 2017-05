Taís Araújo presenteia Ana Maria Braga com brigadeiros e doces de abóbora

A apresentadora Ana Maria Braga iniciou o programa "Mais Você", desta terça-feira (16), lendo um recado que recebeu da atriz Taís Araújo e mostrando os doces de abóbora e os brigadeiros que ganhou da mulher de Lázaro Ramos.

"Ana, passei na padaria e pedi todos os brigadeiros e doces de abóbora para você e sua equipe incrível. Pode me chamar 'pros' brigadeiros, já o doce de abóbora. Deixa pra quem gosta, né? Beijos, Taís", dizia o bilhete.

Na última segunda-feira (15), Taís Araújo esteve na atração matinal e se recusou a comer um nhoque de abóbora preparado pela loira porque não gostava do alimento. A reação da atriz virou notícia e muitos memes se espalharam pelas redes sociais.

Logo após ler a mensagem, Ana Maria mostrou os doces comprados na padaria e desfez da qualidade dos brigadeiros. "Taís, adorei [o bilhete]! Ela trouxe uma profusão de doces de abóbora e os brigadeiros. Mas eu diria que a gente tem brigadeiros melhores! Não comi ainda, mas você está convidada a comer os brigadeiros. E para com esse bullying com minha abóbora! Ela nem dormiu essa noite com a movimentação pela internet! Não precisa comer abóbora! Tá tudo bem, obrigada! Tô ganhando até presente! Nós vamos comer tudo! Fica sabendo disso! Obrigada, Taisinha!", finalizou a apresentadora.