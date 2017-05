Técnicas mais utilizadas

As duas técnicas mais procuradas no alongamento de cílios são a fio a fio, que lidera o mercado, e o volume russo, uma versão mais nova. No fio a fio, o profissional utiliza duas pinças para a aplicação. A primeira isola um dos pelos do resto dos cílios, enquanto a segunda segura e cola o fio artificial. Esse processo é repetido da mesma forma até que todo o olho te...