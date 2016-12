Susana Vieira é carregada por torcida do Botafogo ao desembarcar no RJ

Se 130 milhões de brasileiros amam Susana Vieira, como ela mesma disse, não é possível saber. Mas a torcida do Botafogo, aparentemente, gosta muito da atriz. Pelo menos o grupo que a recebeu de forma calorosa nesta quinta (29) no aeroporto Tom Jobim, no Rio. "Muito bem recebida pela torcida do Botafogo que aguardava a chegada do jogador Montillo... Isso é Brasil! Amo! Amo! Amo!", escreveu na legenda de uma foto na qual aparece nos braços dos torcedores.

Eles esperavam o desembarque do argentino Walter Montillo, aposta da equipe para a próxima temporada.

Mudanças

Susana Vieira deixou a bancada do "Vídeo Show" no início do mês. A despedida teve direito a homenagem e festa.

Agora, ela vai se dedicar a novos projetos dramatúrgicos da emissora. Em seu último dia no comando do programa, o autor Silvio de Abreu apareceu de surpresa no estúdio para lhe oferecer um papel na novela das 23h que ele prepara.

Se aceitar o convite, a atriz fará a vilã Cora em "Os Dias Eram Assim", trama ambientada nos anos 1970. Abreu também deixou escapar outro nome do folhetim: Natália do Vale.