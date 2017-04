Sucesso no Youtube e em plataformas de música, Chell faz show de lançamento no Centro Cultural UFG

A aveludada voz da cantora Chell, de 23 anos, combina muito bem e obrigado em como a gaúcha apresenta-se ao público, nos palcos, em entrevistas e, quase sempre, na internet, seja em vídeos do seu canal do YouTube, seja nas plataformas streamings de divulgação de seu EP de estreia, que será lançado oficialmente amanhã, no Centro Cultural UFG. Desde os 12 em Goiâ...