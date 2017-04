Sucesso nas redes sociais

O livro Santificado Seja Vosso Homem, do jornalista Luís Gustavo Rocha, foi recomendado no Instagram da goiana Mel, líder da Banda Uó, que tem mais de 74 mil seguidores, assim como no do artista paulista Rico Dalasam, o único rapper abertamente gay da cena musical brasileira, que conta com mais de 40 mil fãs nas redes sociais. Além deles, a cantora, compositora, dançarina, atriz e vlogueira Inês Brasil fez um vídeo na semana passada, com a obra em mãos. “Foi muito legal isso e prova que estamos tendo uma boa repercussão antes mesmo do lançamento. Já estou vislumbrando uma continuação do trabalho e já comecei a preparar algo”, adianta.