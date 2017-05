Vindas do interior de Mato Grosso, as gêmeas Maiara e Maraísa tiveram de pisar forte e acreditar muito que, um dia, conseguiriam ser ouvidas no País todo, como tem acontecido atualmente.

No Altas Horas deste sábado (27), elas fazem uma revelação e divertem a plateia.

Muita gente não sabe, mas além de gêmeas, elas ainda têm os nomes bem parecidos: Maiara Carla e Carla Maraisa. "A gente já tem a cara igual e ainda temos o nome parecido", brincou Maraisa.