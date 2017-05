Sucesso mundial, escritora Jojo Moyes vem ao Brasil

A escritora britânica Jojo Moyes anunciou sua vinda ao Brasil em maio. A autora de 'Como eu era antes de você', livro mais vendido no país em 2016, fará dois eventos na Saraiva restritos a 200 fãs cada, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo.

Durante sua temporada em território brasileiro, Jojo vai autografar nos dias 8 e 9, respectivamente, no Rio e em São Paulo.

No início de março, a autora anunciou mais uma novidade: em 2018, sai o terceiro título sobre Louisa Clark, a protagonista de Como eu era antes de você e da sequência Depois de você. Desde 2001, após atuar por mais de uma década no meio jornalístico, Jojo se dedica exclusivamente à carreira de escritora e hoje é um dos poucos autores a ter emplacado três livros ao mesmo tempo na lista de best-sellers do The New York Times.

Seus títulos publicados no Brasil são A última carta de amor, A garota que você deixou para trás, Baía da Esperança, Como eu era antes de você, Depois de você, Nada mais a perder, O navio das noivas, O som do amor, Paris para um e outros contos e Um mais um.