Substitutos à altura: cortar carne exige atenções na dieta

Para alguns, deixar de comer carne é apenas um estilo de vida e questão de saúde, mas para muitos outros faz parte de uma ideologia que vai além da comida que está no prato. Adeptos do vegetarianismo e do veganismo encontraram nas últimas semanas ainda mais espaço para levantarem suas bandeiras em defesa dos animais e pelo fim da gastronomia carnívora, indepen...