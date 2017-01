'Star Wars: The Last Jedi' será o novo filme da saga Skywalker; entenda polêmica criada com o título

'Star Wars: The Last Jedi' será o título do oitavo episódio e tem a estreia marcada para 15 de dezembro de 2017

A Disney confirmou nesta segunda-feira (23) o nome do próximo filme da franquia Guerra nas Estrelas. 'Star Wars: The Last Jedi' será o título do oitavo episódio e tem a estreia marcada para 15 de dezembro de 2017. Em tradução livre o nome do filme pode ser 'Guerra nas Estrelas: O último Jedi'.

Na internet surgiu uma dúvida sobre a tradução do título, pois os produtores poderiam estar falando dos últimos, da última ou do último Jedi? A conta em português traduziu o nome para 'O Último Jedi'. Quando todo mundo já estava comemorando um possível filme sobre Luke, refizeram o anúncio em português mantendo o nome original em inglês.

Nós temos os melhores fãs nesta ou em qualquer outra galáxia. Em retribuição aos fãs, queremos que eles sejam os primeiros a saber que o novo capítulo na saga Skywalker será: "Star Wars: The Last Jedi", diz o site oficial do filme.

"'Star Wars: The Last Jedi' é escrito e dirigido por Rian Johnson, produzido por Kathleen Kennedy e Ram Bergman e tem produção executiva de J.J. Abrams, Jason McGatlin, e Tom Karnowski", diz o site.

Veja os tuítes: