Spoiler: participante do MasterChef é eliminada por mentir para o programa

Polêmica na cozinha! Uma participante do reality MasterChef, da Band, teve uma farsa descoberta e vai ser eliminada do programa, segundo informação da colunista Keila Jimenez, do R7.

A participante Ana Luiza Teixeira, 27 anos, mentiu ao não informar à produção do programa que já tinha trabalhado como cozinheira profissional em um restaurante de Chapecó, em Santa Catarina. Isso seria uma falta grave, pois a atual versão do reality é voltada para 'chefs amadores'. A descoberta teria causado uma revolta geral entre os jurados e a produção.

Como o reality é gravado e não ao vivo, Ana vai ser eliminada após a prova em que deve fazer uma réplica de um prato preparado pela jurada Paola Carosella. A eliminação será de maneira natural e sem citar nenhuma polêmica envolvendo a candidata.

No perfil de Ana Luiza, a Band afirma que a jovem vive em Chapecó e se inscreveu no programa "para provar para a família que tem talento e que a gastronomia é sua verdadeira paixão".

A Band não se manifestou sobre a notícia até o momento.

Mais spoiler

Ainda segundo a colunista colunista Keila Jimenez, outra candidata também já foi eliminada do programa. A jovem Nayane vai ser eliminada na prova em que terá de fazer um prato no inspirado no drink Blood Mary por deixar os tomates assados ficar amargos.