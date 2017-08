SPFW traz discussão sobre sustentabilidade

A 44ª edição do São Paulo Fashion Week traz também para a discussão a sustentabilidade. O conceito aplicado à moda propõe produção mais humanizada, além de produzir peças cujo design e funcionalidade favoreçam o uso duradouro.

No desfile da marca Triya, por exemplo, parcerias permeiam a coleção, levando biquínis em jeans reciclado com a Damn Project, marca que prega o consumo consciente. Também para dar ênfase a este conceito, o Projeto Estufa, criado por Graça Cabral, tem participação da artista russa Maria Kazakova, da marca Jahnkoy, conhecida por valorizar a sustentabilidade e que busca trazer consciência aos consumidores sobre distribuição, trabalho manual e modo de produção.

Unindo tecnologia, moda e criatividade, esse ano a empresa Microsoft faz ainda participação com inteligência artificial para os visitantes do evento. A partir da análise em relação ao “look do dia” de cada pessoa, o software Microsoft AI irá recomendar uma coleção.