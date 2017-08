SPFW discute novos protagonistas em meio à crise econômica e política do País

Contra a maré de gente “colonizada, paternalista e sem sentido de coletividade”, o fundador da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges apresentou, no lançamento da 44ª edição do evento, concepção pautada no sentimento de pertencimento trazido por novos protagonistas da moda - e velhos conhecidos das passarelas que vêm se reinventando ao longo dos anos. A ideia da SPFW do segundo semestre foi celebrar um Brasil que cria e empreende de maneira criativa e coletiva.

Desde domingo, o público confere referências de uma moda mais simples e genuína, como a dos bordados de Fabiana Milazzo, das peças feitas à mão de Paula Raia ou da viagem a Amazônia por meio das estampas da Triya Brasil. Os desfiles seguem até nessa quinta-feira(31) no prédio da Bienal e em locações espalhadas por São Paulo.

Paulo parece não ter medo de mudanças. Resgatou a campanha Amo Moda Amo Brasil, criada para valorizar a cadeia produtiva e criativa da moda brasileira, e assumiu estar repensando o modelo “veja agora, compre agora”, voltado para o varejo. Se a mudança realmente ocorrer, será uma prova de que a SPFW, no mercado há 22 anos, está mais preocupado com sua reputação do que com as expectativas das grifes participantes, impactadas pela crise.

O criador do evento se arrisca dizer ainda que a crise tem seu lado positivo e que ela faz com que as pequenas marcas se organizem, provem novos modelos, cresçam e descubram formas diferentes de reforçar a identidade da moda brasileira: feita com muito algodão, brim, traços artesanais e levantando a bandeira do reaproveitamento.

Ao todo, 33 marcas mostram suas cores (que transitam dos tons vibrantes da Isar até os sóbrios da Uma) e suas texturas com destaque para as rendas de João Pimenta e para a mistura da Iódice. Dona da marca artesanal de tricô Coven, a estilista Liliane Rebehy retorna ao evento, com referências art déco na cartela de cores e desenho geométrico. Tudo acompanhado de beleza natural e limpa.

Outra novidade da 44ª edição da SPFW não vem da organização do evento e sim de uma das marcas que ocuparam a passarela. É que o diretor criativo da masculina Osklen, Oskar Metsavah buscou referências em uma mulher para sua coleção de verão. Nomes importante do modernismo, a pintora Tarsila do Amaral deu o tom às peças que vão de cores claras e calmas até o vermelho do autorretrato Manteau Rouge, passando pelo preto dos esboços em lápis ou nanquim e peças estampadas por obras como Abaporu e Brasileiros.

Linho, seda, algodão reciclado e couro de pirarucu e de salmão também apareceram no desfile. A risca de giz foi inspirada em Oswald de Andrade, amigo de Tarsila. Como acessórios, sapatos flat que lembram telas e os max brincos de metal, que remetem aos contornos dos desenhos da artista.