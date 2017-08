Sorriso Maroto apresenta música do novo álbum no Deu Praia neste domingo

O grupo Sorriso Maroto traz para as areias goianas do Deu Praia, músicas do álbum De Volta Para o Amanhã, a partir das 16 horas. O disco foi lançado recentemente e se tornou a base da nova turnê do grupo.

Do trabalho, o Sorriso Maroto já lançou os clipes Dependente, Indiferença e eu Já Te Quis Um Dia. O último single citado despontou como uma das mais pedidas nas rádios pelo País e uma das músicas mais ouvidas e comentadas pelos fãs do grupo em suas redes sociais, o que resultou na produção do clipe.

Surgido em 1997, é grupo hoje foi formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sérgio Jr. (violão e vocal), Vinicius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), que se juntaram como uma brincadeira de amigos no Grajaú, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, e de lá para cá não pararam de fazer música.

Ingresso: R$ 70 (valor sujeito a alteração de acordo com a demanda). Avenida Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista. Informações: 99243-1303.