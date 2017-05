Sophie Charlotte: “A Alice vive o seu tempo e o questiona”

Atriz conquistou o status de protagonista em Malhação (2007 a 2009), ao interpretar a jovem Angelina. De lá pra cá, passaram-se dez anos. Ela casou-se, tornou-se mãe e, atualmente, está no ar como a mocinha Alice de Os Dias Eram Assim, trama das 23h da Globo. Apaixonada pelo trabalho, ela conta que espera, ansiosa, o momento da história que vai mostrar o reencontro de Alice e Renato (Renato Góes). A atriz, de 28 anos, também comenta sobre a parceria com o marido, Daniel de Oliveira, no mesmo folhetim. Na entrevista a seguir, Sophie discorre, ainda, sobre feminismo, empoderamento e como o contexto histórico é capaz de influenciar nos relacionamentos amorosos