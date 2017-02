Sophia Abrahão vem ganhando elogios por seu trabalho na bancada do "Vídeo Show"

"Rola um nervosismo natural no começo, mas, depois que o programa começa, consigo ir com calma", disse Sophia

A cantora Sophia Abrahão chegou bem ao "Vídeo Show", programa vespertino da Globo. Substituindo há uma semana o apresentador Otaviano Costa, que está em férias até 10 de março, a cantora vem mostrando desenvoltura em frente às câmeras. "Rola um nervosismo natural no começo, mas, depois que o programa começa, consigo ir com calma. Eu faço alguns números de apresentação na internet, mas na televisão é diferente. Todos da equipe me ajudaram muito, e o Joaquim Lopes faz com que eu me tranquilize", revela ela, citando o seu parceiro de bancada.

Sophia conta que tudo foi muito rápido. "Recebi o convite para entrar no lugar do Otaviano em cima da hora. Fiz um teste e, cinco dias depois, recebi a resposta da aprovação, para começar logo em seguida."

Seu início no "Vídeo Show" foi na segunda-feira da semana passada. De cara, ela levou descontração ao programa, com dancinhas inusitadas. "É uma bobeira, mas o público acabou gostando. O Joaquim não vê problema em entrar nas brincadeiras, então fica mais divertido."

Assim como nas danças, as piadas que Sophia e Lopes fazem também são inventadas na hora. "Acho estranho contar uma piada ensaiada. Fica congelado, plástico. Uma das forças do "Vídeo Show" é o humor espontâneo que ele levou às tardes da televisão", conta ela.

Sophia diz que a leveza do programa a ajudou a se ambientar rapidamente no comando da atração. "O 'Vídeo Show' tem pouco de jornalismo e muito de entretenimento. Se fosse um conteúdo mais sério, eu certamente teria dificuldades. Até os eventuais erros que cometemos usamos a nosso favor, para fazer graça."

Ela também afirma que tem conseguido mostrar o seu humor. "Busquei não imitar ninguém. É o fato de unir tanta gente de personalidade que faz o 'Vídeo Show' ser querido."