Sonora Brasil destaca repertório de bandas

Unidades do Sesc em Goiânia, Anápolis e Jataí estão recebendo, nesta semana, a programação deste ano do projeto Sonora Brasil, que desta vez está destacando o tema Bandas: Formações e Repertórios. Quatro grupos têm percorrido o País por meio da iniciativa e agora passam pelas cidades goianas com apresentações gratuitas e abertas ao público: Corporação Musical Cemadipe (GO), ABandinha (AM), Sociedade Musical União Josefense (SC) e Quinteto de Metais da UFBA (BA).

Completando 20 anos nesta edição, o projeto traça um panorama de tradicionais grupos formadores de músicos, sobretudo em pequenas cidades. Além da região Centro-Oeste, os grupos estão circulando por Estados das regiões Sul e Sudeste – enquanto Norte e Nordeste recebem o tema Na Pisada dos Cocos. Em 2018, a ordem será invertida, para que todas as regiões recebam artistas destacados pelo projeto.

Maior circuito musical do País, o Sonora Brasil está realizando este ano 420 concertos em mais de cem cidades. O projeto já recebeu cerca de 80 grupos, em mais de 5,3 mil apresentações, alcançando um público de 520 mil espectadores. Ontem à noite estava prevista abertura com a Banda Marcial José Logo, no Teatro Sesc Centro em Goiânia. Confira a lado a programação completa até o fim da passagem do projeto por Goiás. As apresentações ocorrem sempre às 20 horas, na três cidades, e todas com entrada gratuita.

Programação

Terça: Sesc Goiás (GO) – Banda Marcial Giuglio Settimi Cysneiros / Teatro Sesc Centro – Goiânia - Corporação Musical Cemadipe (GO)

Quarta: Goiânia – Teatro Sesc Centro

Quinta: Anápolis (GO) – Sesc Anápolis

Sábado: Jataí (GO) – Sesc Jataí Sociedade Musical União Josefense (SC)

Quinta: Goiânia – Teatro Sesc Centro

Sexta: Anápolis – Sesc Anápolis

Domingo: Jataí – Sesc Jataí - ABandinha (AM)

Sexta: Goiânia – Teatro Sesc Centro

Sábado: Anápolis – Sesc Anápolis

Segunda, dia 28: Jataí – Sesc Jataí - Quinteto de Metais da UFBA (BA)

Sábado: Goiânia – Teatro Sesc Centro

Domingo: Anápolis – Sesc Anápolis

Terça, dia 29: Jataí – Sesc Jataí