Sol Almeida comunica saída da banda Aviões do Forró

Após 14 anos dividindo palco ao lado de Xand Avião, a cantora Solange Almeida, de 42 anos, vai deixar a banda ‘Aviões do Forró’. A informação foi confirmada na noite da última quinta-feira (22) por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do grupo.

Enquanto Xand segue à frente do Aviões, Sol afirma estar realizando um sonho antigo de carreira solo.

“Foi uma história linda, em que vocês foram protagonistas. Obrigada a todos os fãs por todo esse amor durante todo esse tempo. Eu tinha esse sonho a realizar e vou realizar se Deus quiser”, disse Solange na publicação.

A separação, conforme anunciou o grupo, deve acontecer após o carnaval, quando a cantora realizará o último show com Aviões.

“Depois do carnaval, a ‘tampa da minha panela’ vai seguir carreira solo”, disse o cantor.

Assista ao comunicado:

Em sua conta no Instagram, Sol falou sobre a saída da banda, demonstrou gratidão ao grupo e enxergou o momento como um recomeço. “Encerro minha história junto a uma das maiores bandas do país com a sensação de dever cumprido, torcendo infinitamente pelo sucesso do meu parceiro e amigo pra vida toda, Xand, bem como de toda a diretoria e empresários do Aviões, que é uma realidade e vai continuar com a mesma alegria e irreverência de sempre sob o comando do meu Xand Avião. Não será o fim de uma linda história, mas um recomeço”, explicou a cantora.

Xand Avião desejou sorte à ex-companheira de palco e falou sobre a relação que a dupla manteve durante os 14 anos. “A nossa ligação é tão forte que muitos achavam até que nós éramos marido e mulher. Mas nosso casamento no palco era algo forte e lindo de se ver mesmo! Tenho muito orgulho de tudo o que construímos, e te desejo todo o sucesso do mundo minha Galonja, pois você merece! Que Deus abençoe a sua escolha e os seus novos projetos. Amo você Sol Almeida”, escreveu o cantor.

Em outubro deste ano, a empresa dona da Banda, a A3, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava sonegação de impostos.