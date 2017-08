Sob os olhos do mundo

Quando Lady Di se tornou a principal celebridade do planeta, ela precisava lidar com uma mídia insaciável por escândalos. Os holofotes estavam sob a menina linda que poderia se tornar rainha um dia. Com os problemas no casamento se avolumando e os boatos aumentando, ela passou a ser a pessoa mais vigiada e perseguida por paparazzi, o prato principal do menu sensacionalist...