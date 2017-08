Sinfônica Jovem de Goiás volta ao Basileu França

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás realiza o sétimo Concerto da Temporada 2017 nesta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Basileu França, com ingressos ao preço único promocional de R$ 5. A série Maestro e Solista Convidados traz ao palco Sergio Kuhlmann, para reger o espetáculo, e o violinista Ivan Scheinvar como solista do Concerto para Violino e Orquestra em Ré Menor, de Aram Khachaturian. Também será apresentada a suíte sinfônica do balé El Amor Brujo, do compositor espanhol Manuel de Falla.

O violinista Ivan Scheinvar conquistou, em 2016, o prêmio Solista Revelação no 4º Concurso Nacional Jovens Solistas da Orquestra Filarmônica de Goiás. Desde 2014, o músico integra o naipe de primeiros violinos da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio.

No ano de 2000, o maestro Sergio Kuhlmann iniciou os trabalhos para a criação da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e foi seu diretor titular até 2003. Também foi diretor titular da Orquestra Filarmônica de Goiás por cinco anos. Atualmente dirige óperas e realiza concertos em diversos países da Europa, América do Sul e Ásia.