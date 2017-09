Sinfônica Jovem de Goiás se apresenta com convidados

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás faz seu oitavo concerto oficial da Temporada 2017 nesta sexta-feira com três convidados: o maestro Gottfried Engels (Alemanha), como regente, e os pianistas Ana Mirabela Dina (Romênia) e Clovis Alessandri (Brasil), como solistas (ambos na foto). O concerto será no Teatro Basileu França, às 20 horas, com entrada gratuita. Serão executadas obras de Francis Poulenc, o Concerto para dois pianos em Ré menor FP 61; Maurice Ravel, a Suíte Sinfônica Mamãe Ganso; e Georges Bizet, a Suíte L’Arlésienne nº 2.

Goiano, Clovis Alessandri iniciou seus estudos de piano com a professora Heloísa Barra Jardim, no Instituto de Artes, hoje Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Desde 1975 vive em Colônia, Alemanha, onde estudou na Escola Superior de Música. Atualmente, tem se apresentado como solista e camerista em diversos países.

Ana Mirabela Dina fez sua estreia como concertista na Romênia aos 10 anos, tocando o Concerto Para Piano D Major de Haydn com a Filarmônica de Craiova. Mais tarde estudou na Alemanha e conseguiu grande reconhecimento internacional ao ser premiada no Concerto Internacional de Piano Martha Argerich, em Buenos Aires, em 1999.

Gottfried Engels estudou na Escola Superior de Música de Colônia e, a partir de 1980, passou a integrar a Orquestra Sinfônica de Düsseldorf. Regeu diversas orquestras enfocando programas com repertório alemão (Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Bruckner, Mahler, entre outros). Em 2016 foi um dos regentes na turnê da Sinfônica Jovem pela China.

SERVIÇO

Concerto: Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Regente convidado: Gottfried Engels

Solistas: Ana Mirabela Dina e Clovis Alessandri

Data: Sexta-feira, às 20 horas

Local: Teatro Basileu França (Av. Universitária, nº 1.750, Setor Univeristário)

Entrada franca