Sinfônica Jovem é a atração no Basileu França

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás realiza neste domingo, às 11 horas, o quarto concerto oficial da temporada 2017, no Teatro Basileu França, com ingressos ao preço único promocional de R$ 5. O espetáculo integra a série Solistas Convidados, tendo o percussionista Leonardo Caire como convidado especial. A regência será do maestro Eliel Ferreira. Na apresentação a Sinfônica Jovem interpretará a abertura Egmont, op. 84, de Ludwig van Beethoven; o Concerto para Percussão e Orquestra André Jolivet; e a Sinfonia n°3 em Lá menor, Op. 56, Escocesa, de Felix Mendelsshon. O percussionista Leonardo Caire é de São Paulo e começou a estudar percussão na Escola Municipal de Música da capital paulista. Em 2012, concluiu em o curso de especialização em Música Orquestral pela Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Em seguida, cursou a classe superior de percussão do Conservatorium van Amsterdam (Holanda) e participou da Orquestra Jovem das Américas, onde realizou turnê pela América do Sul. Em 2013, passou a integrar a Orquestra Filarmônica de Goiás como timpanista e percussionista principal. Desde 2014 integra o grupo profissional de percussão Impact(o). Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário.