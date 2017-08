Sinfônica de Goiânia se apresenta no Parque Flamboyant

A Orquestra Sinfônica Goiânia apresenta neste domingo, às 17 horas, a terceira edição do programa Cinema in Concert, dessa vez dentro do projeto Orquestra no Parque, no Parque Flamboyant. A entrada é franca. No repertório, trilhas sonoras que marcaram a história do cinema e da TV, fruto do trabalho de compositores que souberam bem avivar a trama de filmes.

Muitas das trilhas se tornaram clássicos, assim como as obras cinematográficas para as quais foram compostas. Entre as composições estão peças dos filmes 2001 – Uma Odisseia no Espaço (Richard Strauss), Ben Hur: A Marcha das Carrugens (Miklos Rozsa), E o Vento Levou... (Max Steiner), Piratas do Caribe (Klaus Badelt), O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel (Howard Shore), além do tema de abertura da série Game of Thrones (Ramin Djawadi), entre outros. O regente convidado da vez é Eliel Ferreira.

SERVIÇO

Evento: Projeto Orquestra no Parque - Concerto Cinema in Concert, com a Orquestra Sinfônica de Goiânia

Data: Domingo (13), às 17 horas

Local: Parque Flamboyant, Jardim Goiás

Entrada Franca