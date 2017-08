Sinfônica apresenta o Jazz Sinfônico no Teatro Sesi

A Orquestra Sinfônica de Goiânia (foto) apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi, o Concerto Jazz Sinfônico, sob a regência do maestro convidado Sérgio Kuhlmann, que também vai atuar como solista.

Para o programa inédito foram selecionadas composições de George Gershwin, Duke Allington, Paul Halley, Jerome Kern e Dave Brubeck. Natural de São Paulo, Kuhlmann iniciou aos 6 anos os estudos de piano com a sua mãe. É formado em Piano pela Escola Magdalena Tagliaferro e foi aluno de composição do maestro Camargo Guarnieri por cinco anos. Estudou regência com Mário Tavares, da Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e exerceu as funções de maestro de ópera no Teatro Municipal de São Paulo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também colaborou com várias sociedades artísticas, atuando na produção de mais de 70 óperas.

Ingressos: doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Genoveva. Informações: 3269-0800.