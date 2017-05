Sinais que o HIV está piorando

Você tem HIV, agora você está tendo sintomas que nunca tinha tido. É possível que o seu HIV não esteja sobre controle. Isso é mais provável de ocorrer se não estiver com a terapia antirretroviral (ART), medicamentos que combatem o vírus. Isso pode ocorrer se não estiver tomando o ART corretamente ou se o medicamento não estiver funcionando para você. Quando o HIV fica descontrolado, a quantidade de vírus no sangue aumenta e prejudica o sistema imune. Ele destrói as células CD4. Sem essas células, o seu corpo tem mais dificuldade em combater infecções comuns e outros problemas de saúde que normalmente seriam facilmente sanados.

Se você perder 10% ou mais de seu peso corporal, você pode ter algo chamado de síndrome da perda. Também pode ter diarreia, fraqueza e febre por até um mês. Isso afeta principalmente pessoas com HIV avançado. A pele seca e coçando é um problema comum para pessoas com sistemas imunes comprometidos pelo HIV.

Infecções de pele como impetigo ou tinea podem ser um problema.

A febre normalmente significa que o corpo está combatendo uma infecção. O seu médico pode fazer alguns exames para descobrir a causa da febre para assim tratar o problema. Uma tosse nem sempre é sinal de algo sério, mas se perdurar por semanas pode ser. Pessoas com o sistema imune fraco são mais propensas a ter tuberculose. Pessoas com contagem baixa de CD4 são mais propensas à infecções pulmonares como a pneumonia.

Não é incomum para pessoas com HIV ter feridas na boca. Alguns sintomas e doenças podem ir embora se tratar o HIV com ART. Esses medicamentos podem diminuir a quantidade de vírus no seu sangue para que o sistema imune possa se recuperar. Você pode precisar mudar os medicamentos se não aguentar os efeitos colaterais ou se eles não estiverem controlando bem a doença. Não pare de tomar os medicamentos antes de falar com seu médico.