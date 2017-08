Simone e Simaria tomam susto com incêndio em hotel

As cantoras sertanejas Simone e Simaria passaram por um susto quando o hotel em que estavam hospedadas teve um princípio de incêndio, na noite deste sábado (26), em São José dos Campos, interior de São Paulo. O fogo atingiu a cozinha do hotel e deixou três pessoas intoxicadas, mas as cantoras conseguiram sair ilesas. De acordo com vídeo postado por Simone em rede social, ela já estava dormindo quando ouviu o alarme de incêndio. "O alarme começou a tocar e, quando abri a porta, tinha uma fumaceira danada no corredor do nono andar", relatou.

A cantora conta que estava nua e acordou o marido, Kaká Diniz, que lhe cedeu algumas roupas para que deixassem o quarto. "Eu desci correndo as escadas. Só deu tempo de pegar o meu celular. Pegou fogo na cozinha, aí chegaram os bombeiros e conseguiram reverter a situação." Apesar do susto, a dupla realizou o show que estava previsto em Caçapava, cidade da região. "Nossas roupas estão fedendo fumaça", contou Simone na abertura do show.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São José dos Campos, uma panela da cozinha do hotel se incendiou e produziu muita fumaça, que se espalhou pelos dutos. As três vítimas que inalaram a fumaça foram atendidas no próprio local e liberadas. A assessoria de imprensa da dupla informou que as cantoras não se feriram no incidente e, além do show em Caçapava, mantiveram os compromissos previstos para este domingo (27), em São Paulo.