Simone, da dupla com Simaria, é acusada de 'ostentar' por fã e dá resposta sincera

Simone, da dupla com Simaria, utilizou seu Instagram para responder uma fã, que a acusou de ostentar muito. A discussão começou em uma foto postada pela cantora onde ela aparece entre dois carros luxuosos.

"Ostentação é demais. Vai ajudar uma instituição de caridade que é melhor", escreveu a fã. No que Simone respondeu: “Miga sei que você não leu, mas os carros são emprestados, e tudo que é assim, a gente divulga, isso é uma troca de mídia. Não se preocupe que eu faço a minha parte. E você será que faz algo para ajudar alguém?”

Recentemente, Simone e sua irmã estavam em turnê pelos Estados Unidos. Em uma apresentação em Miami, o show da dupla foi marcado por brigas na plateia. Por causa das confusões, a casa noturna foi obrigada a acionar a polícia que encerrou o show quinze minutos antes do previsto, sem deixar que as cantoras se despedissem do público.