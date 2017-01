Simaria: “Na música você pode fazer o que quiser”

O ano de 2016 foi de consolidação para as irmãs Simone & Simaria. A dupla faz parte do novo momento da música sertaneja que mostra a força da ala feminina no gênero, com clipes com milhões de acessos, cachês polpudos e letras com temas que antes eram exclusividade dos homens. Na semana passada, as irmãs lançaram a nova aposta do verão, Loka, com participação da funkeira Anitta. Em três horas, o vídeo alcançou 270 mil visualizações. Em quatro dias, mais de 9,5 milhões de acessos no YouTube. Com a mistura de reggaeton e sertanejo, o hit retrata o poder feminino e a superação de um fim de relacionamento. A música ficou pronta em novembro e não entrou no DVD gravado em Goiânia para ser lançada no verão.

Irmãs Simone & Simaria começaram o ano com lançamento da música Loka com participação de Anitta